В России 60% абитуриентов смогут поступить в вузы бесплатно

Получение диплома большой праздник не только для студентов, но и их родителей. Фото: Алексей Кунилов

В ходе ежегодного обращения к Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин отдельно остановился на теме высшего образования. Он не только указал на проблемы, но и рассказал о развитии вузов.

По его словам, в ближайшие два года на ремонт и переоснащение педагогических вузов будет направлено 10 млрд рублей. Это позволит подготовить специалистов высокого уровня. Президент считает, что в школу должны прийти молодые специалисты.

Владимир Путин подчеркнул, что в текущем году поступить в вузы на бюджетные места смогут 60% выпускников школ. Ещё 45 тысяч бесплатных мест появятся в ближайшие три года.

Кроме того, все государственные высшие учебные заведения могут рассчитывать на получение грантов в размере 100 млн и выше на создание технопарков, ремонт, разработку и освоение новых программ обучения.

В ходе выступления Российский лидер также сообщил, что за три года на обновление ДК, музеев, библиотек, особенно в сельской местности направят 24 млрд рублей, что также немаловажно для развития молодёжи.

«Уверен, что молодое поколение россиян, российских учёных в полной мере заявит о себе в новых значимых исследовательских проектах. Этот год объявлен в нашей стране Годом науки и технологий. Мы понимаем, что наука в современном мире имеет абсолютно ключевое значение. До 2024 года на гражданские, в том числе фундаментальные, исследования Россия только из федерального бюджета направит 1 трлн 630 млрд рублей» - сообщил Владимир Путин.

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В России до конца 2024 года построят не менее 1300 школ.