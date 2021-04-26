Минпросвещения РФ утвердило график ОГЭ и ГВЭ на 2021 год

Основной период сдачи ОГЭ и ГВЭ - с 24 мая по 2 июля. Фото: Галина Соловьёва.

Минпросвещения РФ утвердил совместными приказами сроки проведения основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в нынешнем году. Основной период сдачи ОГЭ и ГВЭ - с 24 мая по 2 июля.

Как сообщает пресс-служба Рособрнадзора, ОГЭ и ГВЭ-9 по русскому языку пройдут соответственно 24 и 25 мая, а 27 и 28 мая - ОГЭ и ГВЭ-9 по математике.

Резервный день сдачи ОГЭ и ГВЭ по русскому языку - 8 июня, а по математике - 16 июня. В резервный срок экзамены могут сдать участники, пропустившие основные сроки сдачи экзаменов, не написавшие его по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально, а также получившие оценку "неудовлетворительно" по одному из предметов. Те, кто пропустил по уважительной причине резервный день сдачи или получил неудовлетворительную оценку, смогут написать экзамен в дополнительный резервный день: 30 июня - русский язык, 2 июля - математика.

Дополнительный период сдачи сдачи ОГЭ и ГВЭ-9 пройдёт с 3 по 15 сентября.

Основной период ГВЭ-11 для выпускников 11-х классов пройдет с 25 мая по 16 июня: 25 мая выпускники сдадут русский язык, а 28 мая – математику. Резервные дни назначены на 8 июня (русский язык) и 16 июня (математика). Также предусматривается два дополнительных периода ГВЭ для 11-х классов: 13-17 июля и 3-15 сентября.

Напомним, на прошлой неделе был утверждён график сдачи ЕГЭ в 2021 году.

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