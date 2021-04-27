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Общество / Образование
27 апреля 2021, 12:33

Школы Екатеринбурга сами решат, отпустить ли детей на каникулы с 4 по 7 мая

школа

За руководителями учебных заведений остаётся решение о переходе на временный дистант. Фото: Павел Ворожцов.

Екатеринбургские школы и детсады сами определят режим работы в межпраздничные выходные – с 4 по 7 мая. Об этом заявили в департаменте образования горадминистрации.

Отмечается, что работа каждой школы будет зависеть от выполнения учебного плана и календарного учебного графика. Также за руководителями учебных заведений остаётся решение о переходе на временный дистант. 

Относительно работы дошкольных учреждений: "заведующие детсадов проводят опрос среди родителей о потребности работы групп в ДОУ". Он будет проходить до 28 апреля включительно.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Граждан ждут длинные выходные – с 1 по 10 мая включительно. С соответствующим документом можно ознакомиться тут.

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Областная газета Свердловской области

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