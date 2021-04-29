Приёмная кампания в российские вузы пройдёт с 20 июня по 29 июля

В 2021 году бесплатно получить высшее образование смогут 576 498 студентов. Фото: Алексей Кунилов.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков провёл брифинг, в ходе которого он ответил на вопросы о приёмной кампании в вузы 2021 года. Он рассказал, сколько студентов смогут попасть на бюджетные места, а также обозначил сроки приёмной кампании.

Глава Минобрнауки отметил, что задачу по увеличению числа бюджетных мест Президент России Владимир Путин поставил в 2020 году. По его словам, в 2021 году бесплатно получить высшее образование смогут 576 498 студентов. Около 73% всех бюджетных мест - в региональных вузах.

"Что касается самой приёмной кампании, то приём документов в вузы начнётся 20 июня. Вторая значимая дата – это 29 июля, когда закончится приём документов. И 17 августа – это все окончательные процедуры, связанные с зачислением в вузы", – передаёт слова Валерия Фалькова пресс-служба федерального кабмина.

Он подчеркнул, что в 2021 году приёмная кампания будет проходить в более спокойном режиме в виду спада заболеваемости коронавирусом. При этом, по словам министра, все наработки, которые применялись в 2020 году в разгар пандемии, будут применяться и в нынешнем году. Напомним, в конце марта стало известно, что процедура зачисления абитуриентов по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места будет упрощена, а приём документов в электронной форме станет для вузов обязательным.

Кроме того, в начале февраля Совет Федерации РФ одобрил закон, позволяющий сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и участникам боевых действий получить образование в вузе за счёт бюджетных средств. Данную квоту закрепили на бессрочной основе.