Приём документов в электронной форме станет обязательным для российских вузов в 2021 году

В нынешнем году приёмная кампания в вузы должна начаться не позднее 20 июня. Фото: Алексей Кунилов.

В Министерстве науки и высшего образования РФ рассказали о том, как будет проходить приёмная кампания в вузах в этом году. Процедура зачисления абитуриентов по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места будет упрощена, а приём документов в электронной форме станет для вузов обязательным.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ, в нынешнем году приёмная кампания в вузы должна начаться не позднее 20 июня.

В 2021 году вводится возможность проводить единый конкурс по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах увеличенной группы. Также университеты смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам, которые выберут абитуриенты. В числе таких предметов - физика и информатика.

В этом году приём документов в электронной форме станет обязательным способом для вузов, наряду с приёмом документов лично или по почте. В прошлом году введение онлайн-приёма документов в вузах было вызвано пандемией коронавируса. С нынешнего года такой способ станет общим правилом.

Помимо этого, у будущих студентов появится возможность внести изменения в заявление о приёме, не отзывая ранее поданный документ. Конкурсные списки абитуриентов будут обновляться не менее пяти раз в день - до этого вузы обновляли списки только один раз в сутки. При этом университеты смогут провести дополнительное зачисление абитуриентов на незаполненные места на основании конкурсных списков, если они останутся по итогам основного этапа зачисления.

Напомним, в начале февраля Совет Федерации РФ одобрил закон, позволяющий сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и участникам боевых действий получить образование в вузе за счёт бюджетных средств. Данную квоту закрепили на бессрочной основе.

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