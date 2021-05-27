Энергетики Свердловской области будут работать в режиме повышенной готовности из-за ЕГЭ

В случае перебоев в электроснабжении, школы подключатся к резервным источникам питания. Фото: Галина Соловьёва

Режим повышенной готовности на свердловском предприятии "Облкоммунэнерго" вводят на время проведения ЕГЭ, чтобы обеспечить школы бесперебойным электроснабжением. Для этого отменят плановые ремонтные работы.

Режим повышенной готовности будет действовать с 31 мая по 17 июля. В это время пройдёт основной и дополнительный периоды сдачи экзамена.

Сотрудники предприятия осмотрели трансформаторные будки, от которых идёт электропитание учреждений. Также для школ подготовили резервные источники энергии и проверили исправность необходимой спецтехники. Во время ЕГЭ на предприятиях будут дежурить выездные бригады. Они будут взаимодействовать с руководителями пунктов проведения экзаменов и в короткие сроки устранять перебои в электропитании.

"В случае технологического нарушения мы готовы оперативно включить объекты от резервных источников электроснабжения, и в минимальные сроки восстановить нормальное электроснабжение", – передаёт слова заместителя главного инженера по оперативно-технологическому управлению Евгения Падерина пресс-служба предприятия.

Напомним, сдача ЕГЭ у свердловских школьников начнётся уже в этот понедельник, 31 мая. С полным графиком экзаменов можно познакомиться здесь. Для посещения итоговой аттестации выпускникам в этом году не надо сдавать тест на коронавирус. Недавно "Областная газета" публиковала информацию о самых популярных предметах ЕГЭ среди свердловских одиннадцатиклассников.