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Общество / Образование
27 мая 2021, 17:15

Энергетики Свердловской области будут работать в режиме повышенной готовности из-за ЕГЭ

  Анна Митчина
Электросети

В случае перебоев в электроснабжении, школы подключатся к резервным источникам питания. Фото: Галина Соловьёва

Режим повышенной готовности на свердловском предприятии "Облкоммунэнерго" вводят на время проведения ЕГЭ, чтобы обеспечить школы бесперебойным электроснабжением. Для этого отменят плановые ремонтные работы.

Режим повышенной готовности будет действовать с 31 мая по 17 июля. В это время пройдёт основной и дополнительный периоды сдачи экзамена.

Сотрудники предприятия осмотрели трансформаторные будки, от которых идёт электропитание учреждений. Также для школ подготовили резервные источники энергии и проверили исправность необходимой спецтехники. Во время ЕГЭ на предприятиях будут дежурить выездные бригады. Они будут взаимодействовать с руководителями пунктов проведения экзаменов и в короткие сроки устранять перебои в электропитании.

"В случае технологического нарушения мы готовы оперативно включить объекты от резервных источников электроснабжения, и в минимальные сроки восстановить нормальное электроснабжение", – передаёт слова заместителя главного инженера по оперативно-технологическому управлению Евгения Падерина пресс-служба предприятия. 

Напомним, сдача ЕГЭ у свердловских школьников начнётся уже в этот понедельник, 31 мая. С полным графиком экзаменов можно познакомиться здесь. Для посещения итоговой аттестации выпускникам в этом году не надо сдавать тест на коронавирус. Недавно "Областная газета" публиковала информацию о самых популярных предметах ЕГЭ среди свердловских одиннадцатиклассников.

Областная газета Свердловской области

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