Три свердловских школьника набрали 200 баллов по двум предметам ЕГЭ

Дважды 100 баллов набрали ученики Ревды, Первоуральска и Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области объявлены результаты ЕГЭ уже по семи предметам. Три школьника набрали максимальное количество по двум экзаменам.

Это ребята из Первоуральска, Ревды и Екатеринбурга. Всего в регионе уже более сотни участников ЕГЭ, набравших 100 баллов по одному из предметов.

Ученик первоуральской школы №9 набрал по 100 баллов за физику и химию. Ему не хватило всего четырёх баллов до 300 - его работу по профильной математике оценили на 96.

"Сотку" по математике удалось получить ученице школы №3 в Ревде. Кроме того, она получила наивысший балл по физике.

Высокие баллы получила и выпускница прошлых лет, ныне студентка Свердловского художественного училища имени И.Д. Шадра. Экзаменационная комиссия оценила на 100 баллов её работы по русскому языку и литературе, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Напомним, сегодня второй день, когда школьники сдают ЕГЭ по информатике.

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