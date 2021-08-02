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2 августа 2021, 19:35

Школы Москвы не планируют с 1 сентября переводить на дистант

Школьник за компьютером

Пока что ученики московских школ не будут учиться дома. Фото: Галина Соловьёва

Московские школы не будут переходить на дистанционный режим работы 1 сентября. На данный момент, это не запланировано.

Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с РБК.

"Мы никакой удаленки не планируем", - сказал Собянин в ответ на вопрос, будут ли московские школьники переведены на дистанционное обучение с 1 сентября.

Школьники Москвы 6-11-х классов находились на дистанционном обучении с 19 октября 2020 года из-за пандемии коронавируса. Ученики 1-5-х классов продолжили обучение в стенах школ сразу после осенних каникул. Такая же ситуация была и с учащимися свердловских школ

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Областная газета Свердловской области

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