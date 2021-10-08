В Екатеринбурге проверяют школы и детсады после сообщений об угрозах нападения

Родителей просят не поддаваться на провокации и не паниковать - в школах и детсада Екатеринбурга всё впорядке. Фото: Алексей Кунилов

В полиции, Росгвардии и департаменте образования Екатеринбурга отреагировали на распространившиеся в Интернете анонимные угрозы о нападениях на образовательные учреждения. В школах и детсадах усиливают контроль, проходят проверки.

В ГУ МВД по Свердловской области родителей просят не поддаваться на провокации и не паниковать. Ни одного подтверждения распространившимся угрозам не обнаружено.

"Департамент образования обратил внимание всех руководителей образовательных организаций на необходимость усилить контроль. Сотрудники Росгвардии уже проверили образовательные учреждения в отдалённых территориях Екатеринбурга, тревожные кнопки и провели инструктаж", - сообщили "Областной газете" в департаменте образования.

Анонимные сообщения с угрозами вооружённых нападений распространились в социальных сетях накануне вечером и в ночь на 8 октября. К пересылаемой информации прикреплён мутный снимок с молодым человеком с оружием.

Подобные инциденты с появлением угроз в Интернете фиксируюся и в других регионах после трагедии в Пермском госуниверситете 20 сентября. Напомним, что в тот день 18-летний Тимур Бекмансуров проник на территорию кампуса с огнестрельным оружием и открыл огонь. При задержании злоумышленника ранили. Сначала сообщалось, что он погиб, но позже эту информацию опровергли. Сейчас нападавший находится в больнице, его прооперировали, он пришёл в себя. От рук пермского стрелка погибли 6 человек, ещё 43 пострадали.