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Общество / Образование
6 декабря 2021, 14:36

Министерство просвещения РФ не планирует вводить дистант в школах после Нового года

пустой клас

Власти страны не хотят опустошать кабинеты. Фото: Алексей Кунилов

Минпросвещения РФ не планирует переводить школы России на дистанционный формат в 2022 году. Учителей не хотят лишать школьной цифровизации, которая помогает им вести уроки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра просвещения Татьяну Васильеву.

"Ни в коем случае. Любая школьная цифровизация - это в помощь уроку и учителю, и все проекты, которые есть, они инфраструктурные для школы и в школе", - ответила она изданию на вопрос о переводе на дистант.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге из-за инфекций на дистанте обучались 86 классов.

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Областная газета Свердловской области

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