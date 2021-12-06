Министерство просвещения РФ не планирует вводить дистант в школах после Нового года

Минпросвещения РФ не планирует переводить школы России на дистанционный формат в 2022 году. Учителей не хотят лишать школьной цифровизации, которая помогает им вести уроки.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра просвещения Татьяну Васильеву.
"Ни в коем случае. Любая школьная цифровизация - это в помощь уроку и учителю, и все проекты, которые есть, они инфраструктурные для школы и в школе", - ответила она изданию на вопрос о переводе на дистант.
Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге из-за инфекций на дистанте обучались 86 классов.
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