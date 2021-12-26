В 2022 году в Нижнем Тагиле откроется новый досуговый центр для детей

Дети смогут посещать творческие и образовательные секции. Фото: Алексей Кунилов

В Нижнем Тагиле в 2022 году построят новый детский досуговый центр. Планируется, что его возведут по адресу Тагилстроевская, 2а.

Проект строительства успешно прошёл экспертизу, а в ближайшее время начнётся поиск подрядчика. Новый центр будет иметь два корпуса, творческий и образовательный. Площадь зданий составит более 2 000 кв.м.

"Здесь юные тагильчане смогут вести научную работу, исследовательские проекты, раскрывать свои художественные и артистические таланты, а также заниматься музыкой. В центре будет два актовых зала, выставочное пространство, кабинеты кружковой работы и специализированные помещения для звукозаписи и монтажа видео", - рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья организуют безбарьерную среду с подъёмниками и пандусами. Между корпусами центра разместят площадку для мероприятий, стритбольную и воркаут зоны. Кроме этого, будут созданы места для отдыха и игр школьников. Также проектом предполагается организовать автомобильную стоянку на 60 парковочных мест. Стоимость запланированных работ составляет больше 400 миллионов рублей.

Напомним, сейчас в Нижнем Тагиле идёт реконструкция Городского дворца детского и юношеского творчества (ГДДЮТ). В октябре представили эскиз нового фасада здания.