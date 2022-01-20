В деревне Усть-Утка обновили школу для семи детей

В школе деревни Усть-Утка учатся всего семь детей. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила / Илья Колесов

В деревне Усть-Утка после капитального ремонта открылась школа № 12, в которой учатся всего семь детей. Обновили здание в рамках национального проекта "Образование".

На ремонтно-строительные работы в школе затрачено 20 млн рублей. Кроме того, 12 млн рублей использовано на оснащение учебного заведения новой мебелью и оборудованием.

Как сообщила начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева, в здании школы полностью заменены система отопления и кровля, оборудован теплый санузел. Укреплен фундамент, установлены оконные блоки. Всё это способствует утеплению здания.

По информации пресс-службы администрации Нижнего Тагила, на церемонии открытия отремонтированной школы глава города Владислав Пинаев отметил, что реализация проекта стала возможной благодаря федеральным проектам, направленным на реконструкцию и оснащение сельских школ, и поддержке руководства области.

"То, что мы сделали, жители деревни Усть-Утка ждали очень давно, — такие слова руководителя города приводятся на официальном сайте мэрии. — Сейчас дети смогут получить достойные знания в современной образовательной среде XXI века. Данную программу мы будем продолжать, уделяя особое внимание сельским территориям. Это позволит привлекать в деревню начинающих специалистов и молодые семьи, что придаст новый стимул для развития села".

По словам директора Веры Селивановой, ремонт школы стал важным событием для всех жителей Усть-Утки.

"Мы долго к этому шли и даже не могли мечтать, что наши желания осуществятся, — сказала она. — Деревня небольшая, школа маленькая и учеников у нас всего семь человек, но чудо свершилось".

Своими впечатлениями поделилась ученица девятого класса Полина Мартынова. Ей понравилась обновлённая школа. Раньше в здании было холодно. Теперь всё по-другому. К тому же в школе есть новые интерактивные доски, ноутбуки. Да и ездить далеко не нужно.

"После закрытия школы на ремонт было очень неудобно добираться до школы в поселке Висимо-Уткинск. Дорога занимала много времени", — добавила школьница.

В этом году в поселке Серебрянка откроется центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Ранее два таких образовательных пространства появились ещё в двух населённых пунктах ГО Нижний Тагил — поселках Уральце и Висимо-Уткинске.

Вчера "Областная газета" писала, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов осмотрел новую школу в Орджоникидзевском районе уральской столицы. Учебный процесс в ней начнётся в апреле этого года. Также наше издание рассказывало, что в Свердловской области частные инвесторы будут участвовать в строительстве и восстановлении 14 объектов. В частности, в рамках концессионного соглашения планируется возвести две школы: в Екатеринбурге и Верхней Пышме.