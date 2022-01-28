В Екатеринбурге на дистант из-за COVID-19 и ОРВИ отправили 792 класса

По данным на 28 января, на дистанционное обучение в Екатеринбурге перевели 792 класса. Из них 684 — из-за распространения коронавируса.
Остальные 108 — из-за заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в департаменте образования администрации города.
Кроме того, дома находятся дети из 182 групп детсадов. В 131 случае причиной стал ковид, а в 51 — ОРВИ. Уточняется, что все противоэпидемические мероприятия уже проведены.
Добавим, в начале недели на дистанте находились 69 классов и 37 групп.
Напомним, в Свердловской области вакцинация подростков от COVID-19 набирает обороты. В Екатеринбурге подано уже 8 тысяч заявлений на прививку (по данным на 26 января).
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