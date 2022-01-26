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26 января 2022, 16:33

В Екатеринбурге подано уже 8 тысяч заявлений на вакцинацию подростков от COVID-19

вакцина от коронавируса

Вакцинация добровольная. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области вакцинация подростков от COVID-19 набирает обороты. В Екатеринбурге подано уже 8 тысяч заявлений на прививку.

Накануне сообщалось, что вакцинацию прошла дочь замглавы министерства здравоохранения региона Екатерины Ютяевой Валерия. Сегодня этот список пополнили сразу 17 учащихся екатеринбургского лицея № 88. Всего в этом учебном заведении прививки планируют сделать 75 школьникам.

"Я решил обезопасить свою жизнь, а также обезопасить своих родственников, потому что вирус очень легко заражает вокруг людей", – передаёт слова ученика лицея Дмитрия Гибелинда областной оперштаб.

Кстати, заявки на вакцинацию подростков принимают министерства образования и здравоохранения региона. Детям до 15 лет необходимо письменное разрешение родителей и положительное заключение от врача. Вакцинация добровольная.

Ранее стало известно, что с распространением новых штаммов вируса подростки стали тяжелее переносить инфекцию — появились среднетяжёлые и тяжёлые случаи с поражением лёгких. Вакцинация позволит снизить риск неблагоприятного течения болезни и защитить окружающих, для которых дети могут стать источником заражения.

Напомним, 2400 доз препарата "Спутник М" (вакцина для детей от 12 до 17 лет включительно) поступили в регион 24 января.

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