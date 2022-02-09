В этом году ЕГЭ будут сдавать все выпускники школ

В этом году ЕГЭ проведут в "допандемийном" формате. Фото: Галина Соловьёва

В этом году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) планируется изменить. В нём станет больше заданий на анализ информации, комбинацию различных методов решения задач.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева. В ЕГЭ в 2022 году появятся задания, которые потребуют от школьников развёрнутого рассуждения и аргументации. Причём им понадобится опыт учебных исследований и проектов.

Если говорить о конкретных предметах, то, как отметил глава ведомства, например, в профильном экзамене по математике вместо некоторых простых заданий появятся более сложные.

Кроме того, в этом году ЕГЭ проведут в "допандемийном" формате. По словам Анзора Музаева, в 2020 году экзамен сдавали только для поступления в вуз. В прошлом году у тех, кто не планировал туда поступать сразу же после окончания школы, была возможность вместо ЕГЭ сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Нынче же ЕГЭ будут сдавать все выпускники. Так, 11-классникам потребуется сдать два обязательных предмета (русский язык и математику) и один по выбору. Сдать же ГВЭ в этом году могут только школьники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды, которые обучаются в специальных учебно-воспитательных учреждениях.

В декабре прошлого года "Областная газета" писала о том, что Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали приказы о расписании экзаменов для 9-классников и 11-классников. ЕГЭ пройдёт с 21 марта по 2 июля, ОГЭ — с 21 апреля по 2 июля. Также мы сообщали о том, что Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал демоверсии контрольно-измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ 2022 года. Они помогут разобраться в структуре, содержании и изменениях экзаменационных работ.