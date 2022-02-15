Уральскому юридическому университету присвоили имя Вениамина Яковлева

В прошлом году на Среднем Урале открыли мемориальную доску Вениамину Яковлеву. Фото: с сайта УрГЮУ

УрГЮУ присвоено имя выпускника, выдающегося советского и российского юриста Вениамина Яковлева. Приказ о переименовании вуза подписан Министерством науки и высшего образования РФ.

12 февраля университет отмечал День памяти В. Ф. Яковлева. Со дня его рождения исполнилось 90 лет.

"Это большая честь для всего коллектива УрГЮУ. Имя Вениамина Фёдоровича Яковлева олицетворяет беззаветную преданность российскому праву и Родине. Тысячи российских юристов благодарны Вениамину Фёдоровичу за нравственные ориентиры в жизни и в профессии. В университете помнят Вениамина Фёдоровича — Учителя, мудрого наставника, внимательного коллегу, отзывчивого человека и друга", — приводит пресс-служба вуза слова ректора УрГЮУ профессора Владимира Бублика.

Напомним, что в прошлом году на Среднем Урале открыли мемориальную доску Вениамину Яковлеву.

Он был доктором юридических наук, профессором, членом-корреспондентом РАН, Заслуженным юристом РСФСР, полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", первым председателем Высшего арбитражного суда РФ, советником президента, а также одним из авторов Гражданского кодекса и инициатором создания системы арбитражных судов России. Свой трудовой путь в СЮИ (ныне УрГЮУ) он начинал в 1963 году старшим преподавателем, затем был деканом вечернего факультета. С 1973 по 1987 год Вениамин Яковлев занимал должности проректора по учебной работе и заведующего кафедрой гражданского права. Его не стало в 2018 году.

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