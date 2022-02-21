Студенты свердловских колледжей и техникумов вышли с дистанта

С сегодняшнего дня на учёбу вышли студенты. Фото: Алексей Кунилов

С сегодняшнего дня, 21 февраля, вступил в силу указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева об отмене дистанта в школах, колледжах и техникумах. Учащиеся вернулись к очным занятиям.

Напомним, что указ № 60-УГ содержит только две строки: "Пункт 19-1 признать утратившим силу. Настоящий указ вступает в силу с 21 февраля". Документ опубликован на официальном-интернет портале правовой информации Свердловской области. Пункт 19-1 включал в себя рекомендации о переводе на дистанционную форму обучения учеников 2–8-х классов школ и гимназий, государственных и частных колледжей и техникумов, а также учеников организаций дополнительного образования.

Напомним, уже с 12 февраля дети вернулись на занятия в кружки и секции, в том числе спортивные. А с 17 февраля школьники 2–8-х классов — за парты. С сегодняшнего дня на учёбу вышли студенты. Вузы принимают решения о выводе учащихся на очное обучение по рекомендации своих учредителей — федеральных министерств.

Отметим, что накануне на Среднем Урале резко снизилось суточное число заболевших COVID-19. Ещё 3 191 случай ковида выявили за последние 24 часа. Это почти на 1,5 тысячи меньше, чем сутками ранее.