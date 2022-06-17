На Среднем Урале высший балл за ЕГЭ по русскому языку получили 36 выпускников

По прошествии четырех экзаменов в регионе определено 59 стобалльников. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области прошел основной этап написания ЕГЭ по русскому языку. 100 баллов из 100 смогли набрать 36 выпускников.

Лингвистическая и общекультурная грамотность выпускников на экзамене проверялась через развернутое сочинение. По словам начальника отдела итоговой аттестации и оценки качества образования регионального Минобразования Татьяны Умновой, абсолютное большинство сдающих смогло грамотно сформулировать проблему исходного текста и обозначить авторскую позицию.

"По сравнению с прошлыми годами выпускники 2022 года показали более развитые аналитические способности. Также отмечается положительная тенденция при выполнении заданий на проверку орфографии. Многие выпускники в сочинении объемом 150-250 слов не допустили или допустили совсем незначительное количество орфографических ошибок", — отметила она.

Максимальное число баллов удалось набрать выпускникам из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Артемовского, Новоуральска, Ирбита, Краснотурьинска, Красноуфимска, Камышлова и Рефтинского ГО.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, по прошествии четырех экзаменов в регионе определено 59 стобалльников. Более 800 учеников преодолели порог в 80 баллов.

Ранее "Областная газета" сообщала, что 23 выпускника получили высший балл на ЕГЭ по географии, литературе и химии. Работы еще более 400 ребят оценили на 80 баллов и выше.

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