Более 300 заболеших в 8 свердловских городах: карта распространения коронавируса

На карте Роспотребнадзора эти города выделены красным или тёмно-оранжевым цветом. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

На Среднем Урале коронавирус выявили почти у 25,5 тысячи человек. Около 80% инфицированных проживают в 8 свердловских городах.

Речь идёт о Екатеринбурге (15 600 заразившихся COVID-19), Нижнем Тагиле (1 539), Первоуральске (675), Верхней Пышме (623), Берёзовском (461), Ревде (446), Каменске-Уральском и Каменском районе (379), Серове (313).

На карте Роспотребнадзора эти города выделены красным или тёмно-оранжевым цветом. Белым отмечены только окрестности Таборов, куда до сих пор не добралась инфекция. Менее сложная эпидобстановка также в Верхнейвинском, Уральском, пгт Малышева, Гарях и Пелыме, где подтверждено меньше 10 случаев COVID-19.

Напомним, что за последние сутки в Свердловской области коронавирус выявили у 117 человек. 46 из них - жители столицы Урала.

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Фото: данные на 1 сентября

Фото: данные на 1 сентября

Фото: данные на 1 сентября