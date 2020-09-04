В 16 свердловских муниципалитетах более 200 заболевших коронавирусом: карта

В 16 свердловских муниципалитетах более 200 заболевших коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор обновил карту распространения новой коронавирусной инфекции в Свердловской области. По данным на 3 сентября более 200 заражённых ‒ жители 16 муниципальных образований региона.

Как ранее сообщала "Областная газета", с начала пандемии коронавирус был диагностирован у 25 668 свердловчан, из которых 20 129 вылечились и выписались из больниц. При этом общее число жертв составило 466.

Больше всего инфицированных за весь период ‒ 15 707 (61% от всего числа инфицированных) ‒ было отмечено в Екатеринбурге. Далее следуют Нижний Тагил ‒ 1 560 человек, Первоуральск ‒ 693, Верхняя Пышма ‒ 626, Берёзовский ‒ 462 и Ревда ‒ 451,

Свыше 200 заболевших также зафиксировано в Серове, Каменске-Уральском и Каменском районе, Реже, Нижнесергинском районе, Асбесте, Невьянске, Ирбите и Ирбитском районе, Полевском, Краснотурьинске, Красноуфимске и Красноуфимском районе. На карте перечисленные муниципалитеты выделены красным или тёмно-оранжевым цветом.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Меньше всего инфицированных в Пелыме. Там всего один пациент с COVID-19. Однако не стоит забывать и о населённом пункте, где нет заболевших ‒ Таборы. Данная территория отмечена на карте белым цветом.

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