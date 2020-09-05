В 30 свердловских муниципалитетах более 100 заболевших коронавирусом: карта

Роспотребнадзор обновил карту распространения коронавируса и данные по Свердловской области. Число муниципалитетов, где выявлено более 100 заболевших, достигло 30.
Среди них:
- Алапаевск и Алапаевский район - 120 инфицированных,
- Арамиль - 144,
- Артёмовский - 161,
- Асбест - 253,
- Белоярский район - 172,
- Берёзовский - 462,
- Верхняя Пышма - 628,
- Горноуральский ГО - 119,
- Екатеринбург - 15 764,
- Ирбит и Ирбитский район - 233,
- Каменск-Уральский и Каменский район - 387,
- Камышлов и Камышловский район - 128,
- Кировград - 158,
- Краснотурьинск - 203,
- Красноуральск - 203,
- Красноуфимск и Красноуфимский район - 202,
- Кушва - 149,
- Невьянск - 250,
- Нижнесергинский район - 287,
- Нижний Тагил - 1 579,
- Первоуральск - 695,
- Полевской - 222,
- Ревда - 457,
- Реж - 298,
- Североуральск - 107,
- Серов - 321,
- Среднеуральск - 145,
- Сухой Лог - 102,
- Сысерть и Сысертский район - 130,
- Туринск - 139.
Эти территории на карте Роспотребнадзора выделены светло-оранжевым, тёмно-оранжевым и красным цветом. Белым отмечены окрестности Таборов, куда по-прежнему не проникла инфекция.
Добавим, что общее число заразившихся в регионе составляет 25 791. Выписано по выздоровлению 20 189 человек. Таким образом, сейчас на лечении находится более 5 тысяч уральцев. Накануне стало известно о 123 новых случаях, 57 заразившихся - екатеринбуржцы. 470 заболевших скончались.
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Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале