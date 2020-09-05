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5 сентября 2020, 08:13

В 30 свердловских муниципалитетах более 100 заболевших коронавирусом: карта

Карта распространения коронавируса в Свердловской области

Эти территории на карте Роспотребнадзора выделены светло-оранжевым, тёмно-оранжевым и красным цветом. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Роспотребнадзор обновил карту распространения коронавируса и данные по Свердловской области. Число муниципалитетов, где выявлено более 100 заболевших, достигло 30.

Среди них:

  • Алапаевск и Алапаевский район - 120 инфицированных,
  • Арамиль - 144,
  • Артёмовский - 161,
  • Асбест - 253,
  • Белоярский район - 172,
  • Берёзовский - 462,
  • Верхняя Пышма - 628,
  • Горноуральский ГО - 119,
  • Екатеринбург - 15 764,
  • Ирбит и Ирбитский район - 233,
  • Каменск-Уральский и Каменский район - 387,
  • Камышлов и Камышловский район - 128,
  • Кировград - 158,
  • Краснотурьинск - 203,
  • Красноуральск - 203,
  • Красноуфимск и Красноуфимский район - 202,
  • Кушва - 149,
  • Невьянск - 250,
  • Нижнесергинский район - 287,
  • Нижний Тагил - 1 579,
  • Первоуральск - 695,
  • Полевской - 222,
  • Ревда - 457,
  • Реж - 298,
  • Североуральск - 107,
  • Серов - 321,
  • Среднеуральск - 145,
  • Сухой Лог - 102,
  • Сысерть и Сысертский район - 130,
  • Туринск - 139.

Эти территории на карте Роспотребнадзора выделены светло-оранжевым, тёмно-оранжевым и красным цветом. Белым отмечены окрестности Таборов, куда по-прежнему не проникла инфекция.

Добавим, что общее число заразившихся в регионе составляет 25 791. Выписано по выздоровлению 20 189 человек. Таким образом, сейчас на лечении находится более 5 тысяч уральцев. Накануне стало известно о 123 новых случаях, 57 заразившихся - екатеринбуржцы. 470 заболевших скончались.

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