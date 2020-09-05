В 30 свердловских муниципалитетах более 100 заболевших коронавирусом: карта

Эти территории на карте Роспотребнадзора выделены светло-оранжевым, тёмно-оранжевым и красным цветом. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Роспотребнадзор обновил карту распространения коронавируса и данные по Свердловской области. Число муниципалитетов, где выявлено более 100 заболевших, достигло 30.

Среди них:

Алапаевск и Алапаевский район - 120 инфицированных,

Арамиль - 144,

Артёмовский - 161,

Асбест - 253,

Белоярский район - 172,

Берёзовский - 462,

Верхняя Пышма - 628,

Горноуральский ГО - 119,

Екатеринбург - 15 764,

Ирбит и Ирбитский район - 233,

Каменск-Уральский и Каменский район - 387,

Камышлов и Камышловский район - 128,

Кировград - 158,

Краснотурьинск - 203,

Красноуральск - 203,

Красноуфимск и Красноуфимский район - 202,

Кушва - 149,

Невьянск - 250,

Нижнесергинский район - 287,

Нижний Тагил - 1 579,

Первоуральск - 695,

Полевской - 222,

Ревда - 457,

Реж - 298,

Североуральск - 107,

Серов - 321,

Среднеуральск - 145,

Сухой Лог - 102,

Сысерть и Сысертский район - 130,

Туринск - 139.

Эти территории на карте Роспотребнадзора выделены светло-оранжевым, тёмно-оранжевым и красным цветом. Белым отмечены окрестности Таборов, куда по-прежнему не проникла инфекция.

Добавим, что общее число заразившихся в регионе составляет 25 791. Выписано по выздоровлению 20 189 человек. Таким образом, сейчас на лечении находится более 5 тысяч уральцев. Накануне стало известно о 123 новых случаях, 57 заразившихся - екатеринбуржцы. 470 заболевших скончались.

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