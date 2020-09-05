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Общество / Здравоохранение и здоровье
5 сентября 2020, 14:41

В Свердловскую область направят более 32 миллионов на бесплатные лекарства льготникам

Аптека

Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на предоставление лекарств, медицинских изделий и лечебного питания гражданам льготным категорий. Фото: Павел Ворожцов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на предоставление лекарств, медицинских изделий и лечебного питания гражданам льготным категорий. В Свердловскую область на эти цели направят 32 миллиона 220 тыс. рублей.

Как сообщается на сайте кабмина, всего на закупку бесплатных лекарств и медицинских изделий льготникам в регионы направят 988 млн рублей. Данная сумма - это нераспределённые средства федерального резерва, предусмотренные на меры поддержки льготников в 2020 году. Бесплатное обеспечение лекарствами полагается инвалидам, детям-инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и чернобыльцам.

Ранее сумма, на которую граждане льготных категорий могли получать бесплатные медикаменты, медицинские изделия и лечебное питание, была проиндексирована. На сегодняшний день она составляет 886,4 рубля в месяц на человека.

Публикуем текст документа, размещённого на сайте Правительства РФ:

Фото: сайт Правительства РФ

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Областная газета Свердловской области

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