В Первоуральске 700 заболевших: карта распространения COVID-19 в регионе

Накануне число инфицированных в Первоуральске достигло 700, а в целом по Свердловской области - перевалило за 26 тысяч. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале число заразившихся коронавирусом за неделю выросло почти на тысячу человек и составило 26 038. Публикуем карту распространения COVID-19 по свердловским муниципалитетам.

По данным Роспотребнадзора, наиболее сложная эпидобстановка остаётся в Екатеринбурге (15 892 заболевших), Нижнем Тагиле (1 608), Первоуральске (700) и Верхней Пышме (631). Эти города отмечены на карте красным или тёмно-оранжевым цветом. Белым по-прежнему выделены только окрестности Таборов, куда до сих пор не добралась инфекция.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Добавим, что за последние сутки стало известно о 128 новых случаях коронавируса, в том числе 74 в Екатеринбурге. Больные выявлены и в Первоуральске, накануне число инфицированных там достигло 700. С начала пандемии вылечены и выписаны из больниц 20 303 свердловчанина. На лечении остаются около 6 тысяч пациентов.

Напомним, что на утро прошлого понедельника число инфицированных уральцев составляло 25 196.

Фото: данные на 6 сентября

Фото: данные на 6 сентября

Фото: данные на 6 сентября

Фото: данные на 6 сентября

Фото: данные на 6 сентября