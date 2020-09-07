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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 сентября 2020, 07:15

В Первоуральске 700 заболевших: карта распространения COVID-19 в регионе

Карта распространения коронавируса

Накануне число инфицированных в Первоуральске достигло 700, а в целом по Свердловской области - перевалило за 26 тысяч. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале число заразившихся коронавирусом за неделю выросло почти на тысячу человек и составило 26 038. Публикуем карту распространения COVID-19 по свердловским муниципалитетам.

По данным Роспотребнадзора, наиболее сложная эпидобстановка остаётся в Екатеринбурге (15 892 заболевших), Нижнем Тагиле (1 608), Первоуральске (700) и Верхней Пышме (631). Эти города отмечены на карте красным или тёмно-оранжевым цветом. Белым по-прежнему выделены только окрестности Таборов, куда до сих пор не добралась инфекция.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Добавим, что за последние сутки стало известно о 128 новых случаях коронавируса, в том числе 74 в Екатеринбурге. Больные выявлены и в Первоуральске, накануне число инфицированных там достигло 700. С начала пандемии вылечены и выписаны из больниц 20 303 свердловчанина. На лечении остаются около 6 тысяч пациентов.

Напомним, что на утро прошлого понедельника число инфицированных уральцев составляло 25 196.

Фото: данные на 6 сентября
Фото: данные на 6 сентября
Фото: данные на 6 сентября
Фото: данные на 6 сентября
Фото: данные на 6 сентября

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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