В Свердловской области 25 тысяч заболевших коронавирусом: карта распространения COVID-19

67,5% заразившихся проживают в Екатеринбурге (15 494) и Нижнем Тагиле (1 526). Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

В минувшие выходные число подхвативших инфекцию на Среднем Урале превысило 25 тысяч человек. Из них полностью излечились от коронавируса 19 911 свердловчан.

Роспотребнадзор обновил карту распространения инфекции в Свердловской области. Коронавирус по-прежнему не добрался до окрестностей Таборов, поэтому территория отмечена белым цветом. Муниципалитеты с наиболее сложной эпидобстановкой выделены красным. Отметим, что 67,5% заразившихся проживают в Екатеринбурге (15 494) и Нижнем Тагиле (1 526). В других свердловских территориях мнее 700 инфицированных.

Напомним, что за предыдущие сутки в регионе подтверждено 120 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В субботу стало известно о 116 новых заболевших.

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Фото: данные на 30 августа

Фото: данные на 30 августа

Фото: данные на 30 августа