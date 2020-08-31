Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
31 августа 2020, 07:32

В Свердловской области 25 тысяч заболевших коронавирусом: карта распространения COVID-19

Карта распространения коронавируса в Свердловской области

67,5% заразившихся проживают в Екатеринбурге (15 494) и Нижнем Тагиле (1 526).  Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

В минувшие выходные число подхвативших инфекцию на Среднем Урале превысило 25 тысяч человек. Из них полностью излечились от коронавируса 19 911 свердловчан.

Роспотребнадзор обновил карту распространения инфекции в Свердловской области. Коронавирус по-прежнему не добрался до окрестностей Таборов, поэтому территория отмечена белым цветом. Муниципалитеты с наиболее сложной эпидобстановкой выделены красным. Отметим, что 67,5% заразившихся проживают в Екатеринбурге (15 494) и Нижнем Тагиле (1 526). В других свердловских территориях мнее 700 инфицированных.

Напомним, что за предыдущие сутки в регионе подтверждено 120 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В субботу стало известно о 116 новых заболевших.

Читайте также:

В России четвёртый день подряд растёт суточная заболеваемость коронавирусом.

Фото: данные на 30 августа
Фото: данные на 30 августа
Фото: данные на 30 августа

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.08.2020, 10:15 / Общество
В Екатеринбурге взят под охрану образец деревянного зодчества с кружевным орнаментом
31.08.2020, 09:30 / Общество
В Екатеринбурге горит хлебозавод СМАК
31.08.2020, 08:26 / Общество
В ДТП на улице Высоцкого подросток-пешеход получил черепно-мозговую травму
31.08.2020, 07:32 / Общество
В Свердловской области 25 тысяч заболевших коронавирусом: карта распространения COVID-19
31.08.2020, 07:13 / Общество
На ВИЗе ночью тушили двухэтажный дом: эвакуированы пять человек