В Свердловской области подтверждено ещё 120 случаев COVID-19

Общее число заболевших свердловчан с начала пандемии - 25 196. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в Свердловской области подтверждено 120 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших свердловчан с начала пандемии - 25 196.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Екатеринбурге за последние 24 часа выявили 64 заболевших.

Случаи заболевания также подтверждены среди жителей Артинского городского округа, Асбеста, Берёзовского, Волчанска, ЗАТО Свободный, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Североуральска, Серова и Сысертского городского округа.

89 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. 85 из них лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 45 больных подключены к аппаратам ИВЛ. 158 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

За последние сутки из больниц региона выписано 55 свердловчан. За всё время пандемии от COVID-19 излечились 19 911 жителей области.

За прошлые сутки сообщалось о 116 заболевших. С картой распространения COVID-19 на Среднем Урале можно ознакомится здесь.

Добавим, что в минувшую пятницу губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял ряд ограничений, действующих в связи с коронавирусом. Глава региона подписал указ, согласно которому на Среднем Урале возобновляют работу с полной загрузкой муниципальные детские сады, а с 9 сентября - кинотеатры и концертные залы.