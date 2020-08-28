121 случай коронавируса выявили в Свердловской области за сутки. Фото: Галина Соловьева.

Ещё 121 случай новой коронавирусной инфекции зафиксирован в Свердловской области. Это на два заболевших больше, чем сутками ранее.

По данным регионального оперштаба, в Екатеринбурге за последние 24 часа выявили 61 заражённого. Инфекцию также подхватили жители Качканара, Среднеуральска, Ирбита, Нижнего Тагила, Полевского, Первоуральска, Ревды и других свердловских муниципалитетов.

Общее число подтверждённых диагнозов COVID-19 за время пандемии составило 24 960.

Отмечается, что 84 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии, ещё 256 – в состоянии средней тяжести. За последние сутки из больниц было выписано 57 свердловчан, за всё время пандемии от COVID-19 вылечено 19 801.

Также за сутки зарегистрировано шесть случаев смерти пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 441.

Напомним, ранее региональный министерство здравоохранения расширило список граждан, которых должны тестировать на наличие коронавируса в приоритетном порядке. В обновлённый перечень добавлены лица, направляемые на госпитализацию.

Добавим, накануне глава региона Евгений Куйвашев заявил об открытии кинотеатров, филармоний и концертных залов в регионе с 9 сентября. Такое решение было принято на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом на Среднем Урале.

Читайте также:

В Краснотурьинском медучреждении, где нарушались эпидтребования, 33 человека заразились COVID-19.