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11 сентября 2020, 09:00

В Екатеринбурге, Качканаре и Нижнем Тагиле за сутки обнаружили больше всего заболевших коронавирусом

карта распространения коронавируса на 10 сентября

Опубликована обновлённая карта распространения коронавируса в Свердловской области. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Опубликована обновлённая карта распространения коронавируса в Свердловской области. Больше всего новых случаев заражения за последние сутки зарегистрировали в Екатеринбурге, Качканаре и Нижнем Тагиле.

Как сообщала ранее «Областная газета», в Екатеринбурге за день выявили 62 заболевших.

В Качканаре COVID-19 подхватили ещё 12 граждан, в Нижнем Тагиле — восемь, в Первоуральске — семь, в Верхней Пышме — пять. В Каменске-Уральском и Каменском районе, Серове, Нижнесергинском, Талицком, Артинском районах, Асбесте, Ирбите и Ирбитском районе, Полевском, Артёмовском, Арамиле, Среднеуральске, Красноуральске, Сухом Логе, Верхней Салде и Верхнем Тагиле прибавилось по 1-4 заразившимся, следует из данных, опубликованных на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Полный список с раскладкой по муниципалитетам публикуем ниже:

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

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Областная газета Свердловской области

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