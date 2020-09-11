В Екатеринбурге, Качканаре и Нижнем Тагиле за сутки обнаружили больше всего заболевших коронавирусом

Опубликована обновлённая карта распространения коронавируса в Свердловской области. Больше всего новых случаев заражения за последние сутки зарегистрировали в Екатеринбурге, Качканаре и Нижнем Тагиле.
Как сообщала ранее «Областная газета», в Екатеринбурге за день выявили 62 заболевших.
В Качканаре COVID-19 подхватили ещё 12 граждан, в Нижнем Тагиле — восемь, в Первоуральске — семь, в Верхней Пышме — пять. В Каменске-Уральском и Каменском районе, Серове, Нижнесергинском, Талицком, Артинском районах, Асбесте, Ирбите и Ирбитском районе, Полевском, Артёмовском, Арамиле, Среднеуральске, Красноуральске, Сухом Логе, Верхней Салде и Верхнем Тагиле прибавилось по 1-4 заразившимся, следует из данных, опубликованных на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Полный список с раскладкой по муниципалитетам публикуем ниже:
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