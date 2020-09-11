Убыль населения Свердловской области выросла на 65%

Естественная убыль выросла по сравнению с прошлым годом на 65%. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области зафиксировали заметное снижение уровня рождаемости и ощутимый рост смертности населения. Естественная убыль выросла по сравнению с прошлым годом на 65%.

По данным Свердловскстата, с января по июль на Среднем Урале на свет появились 25 204 младенца. Число новорождённых снизилось на 2 455 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число умерших, наоборот, увеличилось — на 1 882, до 36 161. Порядка 280 свердловчан за указанный период скончались от коронавируса.

Снижение рождаемости и рост смертности привели к ещё большей естественной убыли. Если в январе-июле прошлого года она составляла 6 620 человек, то в этом году увеличилась до 10 957. Рост составил 65%.

Напомним, ранее стало известно, что в июле на Среднем Урале зарегистрировали 7 014 случаев смерти, что почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков прокомментировал рост смертности и заявил, что показатель за июль носит накопительный характер.