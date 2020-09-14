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Общество / Здравоохранение и здоровье
14 сентября 2020, 13:54

За сутки в России COVID-19 диагностировали ещё у 5 509 человек

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За сутки ещё 5 509 россиян заболели коронавирусом. Фото: Павел Ворожцов.

За сутки ещё 5 509 россиян заболели коронавирусом. Заражённые обнаружены в 83 субъектах РФ.

Как передаёт оперативный штаб по борьбе с COVID-19, больше всего новых случаев инфицирования - 696 - зарегистрировано в Москве. Свердловская область со 129 заразившимися оказалась на седьмом месте в списке, разделив эту строчку с Ульяновской областью.

Фото: стопкоронавирус.рф

С начала пандемии вирус диагностировали у 1 068 320 граждан. Из них 878 700 человек уже выздоровели (в том числе 2475 - за последние сутки). Жертвами заболевания стали 18 635 граждан, смерти 57 из них были зарегистрированы за прошедшие 24 часа.

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, в России уже 11-й день подряд регистрируют более 5 тыс. новых заболевших. Накануне стало известно о 5 449 заразившихся.

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Областная газета Свердловской области

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