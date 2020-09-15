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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 сентября 2020, 15:55

Переболевший коронавирусом может быть заразен до трёх месяцев

самоизоляция

Человек, перенёсший COVID-19, не имеющий симптомов заболевания и хорошо себя чувствующий, может выделять коронавирус ещё 90 дней. Фото: Галина Соловьёва.

От переболевшего коронавирусом можно заразиться в течение трёх месяцев после его выздоровления. Об этом свидетельствуют данные наблюдений врачей.

«У нас есть наблюдения, такие же наблюдения есть за рубежом, о том, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней», - передаёт ТАСС слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

По её словам, в России наблюдения показали, что человек, перенёсший COVID-19, не имеющий симптомов заболевания и хорошо себя чувствующий, выделяет вирус из носа вплоть до 48 дней. Аналогичные наблюдения, проводившиеся за рубежом, говорят о более длинном сроке, на протяжении которого переболевший может быть опасен для окружающих, — 90 дней.

Напомним, ранее озвучивались и другие данные о продолжительности периода, во время которого переболевшие коронавирусом продолжают оставаться заразными. В частности, говорилось о пяти неделях.

Добавим, с начала пандемии коронавирус в России подхватили 1 073 849 человек, 884 305 из них — выздоровели. В Свердловской области общее число заразившихся достигло 27 172 человек, 20 842 из которых уже вылечились.

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