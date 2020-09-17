В Свердловской области выявили 126 новых случая коронавируса. Фото: Галина Соловьева.

Ещё 126 случаев новой коронавирусной инфекции зафиксировано в Свердловской области. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 27 425.

По данным регионального оперштаба, вирус выявлен у жителей Екатеринбурга (+55), Верхней Пышмы, Дегтярска, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Серова и других свердловских муниципалитетов.

Состояние 77 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 371 – средней тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За последние 24 часа из больниц было выписано 63 человека. Общее число выздоровевших достигло 20 965. Также за сутки зарегистрировано 12 случаев смерти больных COVID-19, всего – 549.

Напомним, сутками ранее стало известно о том, что вирус подхватили ещё 127 свердловчан.

Как ранее писала "Областная газета", полномочный представитель Президента России в УрФО Николай Цуканов отреагировал на просьбу представителей СМИ. Он поддержал идею включения журналистов в группу риска, а также возможность сделать им прививку от COVID-19 в приоритетном порядке.