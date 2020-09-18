Число заразившихся коронавирусом во всём мире превысило 30 миллионов

Коронавирусом заразились уже более 30 миллионов человек во всём мире. Фото: скрин с сайта Университета Джонса Хопкинса.

Коронавирусом заразились уже более 30 миллионов человек во всём мире. Лидером по числу выявленных случаев инфицирования по-прежнему являются Соединённые Штаты Америки.

По данным статистики Университета Джона Хопкинса, на утро 18 сентября в мире зарегистрировано 30 071 314 заболевших COVID-19. В США число заражённых достигло 6 674 411. Также в тройку лидеров по уровню заболеваемости входят Индия (5 118 253 случая) и Бразилия (4 455 386 случаев).

Россия, как и в начале недели, находится на четвёртом месте в списке. Накануне стало известно о том, что число подхвативших вирус в стране увеличилось на 5 762 до 1 085 281.

В остальных странах выявлено менее 1 млн заразившихся. Так, например, в Перу зафиксировали 744 400 случая инфицирования COVID-19, в Колумбии — 736 377, в Мексике — 684 113, в ЮАР — 655 572, в Испании — 625 651, в Аргентине — 601 713.

Общее число выздоровевших в мире составляет 20 432 852. Больше всего справившихся с болезнью — в Индии (4 025 079). В России от коронавируса вылечились 895 868 человек.

Всего от инфекционного заболевания умерли 944 887 человек, больше всего — в США (197 633 человека). Россия находится на 12-м месте в стране по количеству зарегистрированных летальных исходов (19 061 человек).