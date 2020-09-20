Почти 300 заражённых в Ирбите и Нижнесергинском районе: карта распространения COVID-19 в Свердловской области

По данным на 19 сентября, число заражённых в Ирбите и Ирбитском районе достигло 292, а в Нижнесергинском районе - 299. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Санврачи обновили карту распространения коронавируса на территории Свердловской области. По данным на 19 сентября, число заражённых в Ирбите и Ирбитском районе достигло 292, а в Нижнесергинском районе - 299.

Согласно информации пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в Екатеринбурге за всё время пандемии коронавирус подхватили 16 708 человек, в Нижнем Тагиле - 1 731 человек, в Первоуральске - 739 человек, а в Верхней Пышме - 670. Более 300 заболевших зафиксировано в Ревде (552 человека), Бёрезовском (481), Каменске-Уральском и Каменском районе (423), Серове (355) и Реже (312).

Внизу списка муниципалитетов Среднего Урала по числу инфицированных расположились Сосьва (18 заражённых), Староуткинск (18), Верхнейвинский (18), Волчанск (14), Уральский (11), пгт Малышева (6), Гари (2), Пелым (1). Таборинский район продолжает удерживать статус самого здорового муниципалитета - здесь до сих пор не было выявлено ни одного заболевшего коронавирусом.

Напомним, днём ранее "Областная газета" сообщала о 125 новых случаях заражения коронавирусом в Свердловской области и восьми скончавшихся пациентах с COVID-19.