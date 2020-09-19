Число умерших от COVID-19 свердловчан увеличилось на восемь

В Свердловской области задокументировали смерть ещё восьми человек, у которых был диагностирован коронавирус. В целом с начала пандемии от этого заболевания в регионе скончались 567 граждан.
Информацию о новых летальных исходах сообщили в федеральном и региональном оперативных штабах по борьбе с COVID-19.
Напомним, что случаи смерти от коронавируса на Среднем Урале регистрируют уже шестой день подряд. За этот период самое большое количество умерших зарегистрировали 17 сентября: тогда стало известно сразу о 12 скончавшихся.
Суточный рекордный по смертности (14 человек) был зафиксирован 10 сентября.
Добавим, что в целом по стране за последние сутки умерли 144 пациента с COVID-19. Число умерших за всё время пандемии достигло 19 339.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале