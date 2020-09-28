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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 сентября 2020, 12:32

В Свердловской области коронавирус подтвердился ещё у 146 человек

термометрия

За последние 24 часа диагноз подтвердился ещё у 146 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области продолжает расти суточный показатель заболеваемости коронавирусом. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 146 человек.

Это на пять случаев заражения больше, чем было выявлено накануне.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, 81 заразившийся - это житель Екатеринбурга. Остальные случаи инфицирования зарегистрированы в Алапаевском районе, Артёмовском, Ачитском, Белоярском ГО, Верхней Салде, Карпинске, Краснотурьинске, Красноуральске, Красноуфимске, Ревде, Сухом Логе, Каменске-Уральском и Каменском районе, Качканаре, Нижнем Тагиле, Полевском, Реже, Серове, Талицком ГО.

Общее число подхвативших вирус свердловчан достигло 28 862.

В настоящее время как тяжёлое оценивается состояние 119 уральцев, 50 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней степени тяжести пребывают 527 пациентов. Остальные болеющие чувствуют себя удовлетворительно.

Из больниц выписались 70 человек. Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 21 656.

Смерти от коронавируса в регионе сегодня не зафиксированы. Такое происходит второй день подряд. За всё предыдущее время от коронавируса скончались 592 уральца.

Добавим, что число пациентов с коронавирусом, выявляемое ежедневно на Среднем Урале, растёт уже шестой день подряд.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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