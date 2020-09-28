Екатеринбуржцы смогут поставить прививку от гриппа на рынке. Фото: Павел Ворожцов.

В столице Урала продолжается прививочная кампания. По данным на 28 сентября, от сезонного гриппа привит уже 535 781 горожанин.

Для расширения охвата населения медики принимают граждан в больницах, торговых центрах и даже на рынках. По данным пресс-службы мэрии Екатеринбурга, в течение текущей недели прививку можно будет сделать в ТРЦ «Мегаполис», строительном магазине «Максидом», на Шарташском рынке. Ещё одной площадкой станет ТЦ METRO.

График работы бригады медиков на выезде:

29 сентября, с 11:00 до 14:00 – ТРЦ «Мегаполис» (улица 8 Марта, 149);

30 сентября, с 17:00 до 19:00 – строительный магазин «Максидом» (улица Тверитина, 45);

1 октября, с 13:00 до 15:00 – Шарташский рынок (улица Куйбышева, 80);

2 октября, с 13:00 до 15:00 – ТЦ METRO CashandCarry (дублёр Сибирского тракта, 21).

Как ранее сообщили «Областной газете» в Городском центре медпрофилактики, прививать в ТЦ будут бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и прививочный сертификат. Также обязательным условием является хорошее самочувствие.

Напомним, прививочная кампания на Среднем Урале стартовала в конце августа. В числе первых прививку от гриппа поставили глава региона Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. По данным на 23 сентября, в регионе были привиты более 879 тысяч человек.