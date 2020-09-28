На Среднем Урале оштрафовали второго человека за непредоставление информации о COVID-статусе

590 человек не прошли обследование в установленный законом срок. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области вынесен второй штраф за непредоставление информации о COVID-статусе. К ответственности привлечена жительница Алапаевска, вернувшаяся из Турции.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, женщину оштрафовали на 7,5 тыс. рублей за нарушение порядка прохождения тестирования на коронавирус и предоставления информации о результатах обследования (по ч.2 ст.6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ).

На этот раз суд принял решение снизить штраф, поскольку женщина прошла тестирование на COVID-19 в Турции и загрузила результат на портал Госуслуг.

Напомним, как сообщала «Областная газета», первый штраф за непредоставление гражданином информации о своём COVID-статусе был вынесен в регионе в начале сентября. Жительница посёлка Рефтинского, также вернувшаяся из Турции, была оштрафована на 15 тысяч рублей.

Таким образом, на данный момент в регионе наложено уже два таких штрафа на общую сумму 22 500 рублей.

Добавим, что по данным на 27 сентября, начиная с 1 августа на Средний Урал прибыли 15 864 человека. В первые три дня после возвращения из-за рубежа обследование на COVID-19 методом ПЦР прошли 15274 человека. У 73 свердловчан тест дал положительный результат.

Не прошли обследование в установленный законом срок 590 человек. 250 из них уже привлечены к административной ответственности. Материалы для назначения наказания направлены в суды. 340 гражданам направлены извещения о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении.

Напомним, что в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача гражданам РФ, прибывающим из-за рубежа, необходимо в течение трёх календарных дней пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. Информацию о результатах необходимо разместить в специальной форме на портале Госуслуг. До получения результата теста гражданам необходимо соблюдать изоляцию.