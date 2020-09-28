Правительство России утвердило стратегию развития иммунопрофилактики инфекций

Речь идёт об иммунопрофилактике таких инфекций, как дифтерия, корь, краснуха, вирусный гепатит В, сезонный грипп. Фото: Галина Соловьёва.

Правительство РФ утвердило стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. Документ рассчитан на период до 2035 года.

Речь идёт об иммунопрофилактике таких инфекций, как дифтерия, корь, краснуха, вирусный гепатит В, сезонный грипп, говорится в распоряжении об утверждении стратегии, опубликованном на сайте кабмина.

Стратегия предполагает, что прививками должно быть охвачено как минимум 95% населения. Мероприятия стратегии разделены на шесть основных направлений, подразумевающих оптимизацию календаря прививок, стимулирование научных разработок и исследований в области создания иммунобиологических препаратов, локализацию на отечественных предприятиях полного цикла производства вакцин, обеспечение безопасных условий иммунизации и фармакологического надзора за её результатами, совершенствование государственной политики в области иммунопрофилактики инфекций, а также повышение осведомлённости населения о пользе вакцинации.

План мероприятий для реализации стратегии поручено разработать Минздраву и другим ведомствам. На это им даётся три месяца.

«Ситуация с коронавирусом ещё раз подтвердила важность развития этого направления. Мы должны принимать меры, чтобы держать под контролем существующие инфекции и не давать распространяться новым», - заявил Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Напомним, сейчас в России развёрнута кампания по вакцинации от гриппа. Кроме того, первым добровольцам уже ставят прививки от коронавируса. Массовые поставки препарата «Спутник V» начнутся в стране в конце октября — начале ноября.