В организациях соцобслуживания Свердловской области вводится двухнедельная изоляция

В свердловских домах престарелых и пансионатах вводится 14-дневная изоляция. Фото: Александр Зайцев.

В свердловских организациях, занимающихся стационарным социальным обслуживанием, вводится 14-дневная изоляция. Она касается как находящихся там граждан, так и работников.

Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Согласно документу, областному министерству социальной политики поручено с учётом эпидобстановки в муниципалитетах определить перечень организаций социального обслуживания, в которых вводятся ограничения. Отдельно отмечается, что действие документа распространяется на Камышловское училище-интернат для инвалидов.

За особые условия труда работникам интернатов, пансионатов и домов престарелых, которые будут включены в этот список, назначены выплаты стимулирующего характера:

врачи получат по 40 000 рублей, если в организации не выявят коронавирус, и по 60 000 рублей — если выявят;

средний медицинский персонал по 25 000 или 35 000 рублей;

социальные работники, педагоги, административно-управленческий персонал — по 25 000 или 35 000 рублей;

младший медицинский персонал — по 15 000 рублей или 20 000 рублей;

технический персонал — по 10 000 или 15 000 рублей.

Под действие документа подпадают отношения, возникшие в период с 16 сентября по 15 октября.

Полный текст указа размещаем ниже. Также документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Фото: документ

Напомним, накануне на Среднем Урале продлили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Они должны будут оставаться дома как минимум до 5 октября.

Ранее стало известно о планах по созданию в Свердловской области мониторинговой группы, задача которой каждые три часа получать информацию о свободных койках для пациентов с COVID-19.