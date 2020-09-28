В Свердловской области усиливают мониторинг за госпитализацией пациентов с COVID-19

Сообщение появилось после вступления в силу нового порядка работы больниц по профилактике коронавируса в России. Фото: Галина Соловьёва

Областной минздрав и оперштаб отчитались о создании мониторинговой группы, которая каждые три часа будет узнавать информацию о свободных койках под COVID-19. В ближайшее время объёмы коечного фонда могут быть скорректированы.

Отмечается, что группа уделит особе внимание сообщениям в СМИ о сбоях в маршрутизации пациентов.

"Каждые три часа министерство будет запрашивать в службе скорой медицинской помощи и у медучреждений, где развёрнуты койки для больных новой коронавирусной инфекцией, информацию о наличии свободных мест и возможных проблемах с госпитализацией", - говорится в сообщении свердловского оперштба по борьбе с коронавирусом.

Сообщение появилось после вступления в силу нового порядка работы больниц по профилактике коронавируса в России. Теперь пациентов с тяжёлым или средним течением ОРВИ или внебольничной пневмонией должны отправлять в специальные боксы до получения теста на COVID-19. На запрос "Облгазеты" о том, есть ли у нас такие боксы, и какой порядок госпитализации действует, региональный оперштаб ответа пока не дал.

Добавим, что в России продолжает расти суточная заболеваемость коронавирусом. Впервые с июня выявили более 8 тысяч заболевших COVID-19 за сутки. Всего в стране 1 159 573 инфицированных. Полностью излечились 945 920 россиян. В Свердловской области известно о 28 862 заразившихся, в том числе 146 за последние сутки.

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