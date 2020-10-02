Евгений Куйвашев передал больницам 28 машин скорой помощи

Новая партия автомобилей включает в себя 16 машин марки "ГАЗ", восемь машин Ford и четыре УАЗа. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал в муниципальные медицинские учреждения 28 новых автомобилей скорой помощи класса B. Это уже третья партия машин, передаваемых в больницы Среднего Урала.

Глава региона подчеркнул, что за пять лет Свердловская область в два раза сократила долю устаревших автомобилей скорой помощи, а новые машины - это "возможность спасти сотни, а то и тысячи жизней уральцев". По его словам, пандемия коронавируса наглядно показала ценность труда работников медучреждений.

"Сегодня новые машины получают те, кто находится на переднем крае борьбы за здоровье наших земляков. Особенно это важно в период пандемии. Очень здорово, что сегодня мы получаем разные машины, соответствующие тем дорожным условиям, в которых они будут работать", - отметил главврач Территориального центра медицины катастроф Виктор Попов.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, новая партия автомобилей включает в себя 16 машин марки "ГАЗ", восемь машин Ford и четыре УАЗа. Автомобили направляются в больницы Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Первоуральска, Невьянска, Березовского, Серова, Талицы, Ревды, Ирбита, Красноуральска, Полевского, Кировграда, Верхней Салды, Верхотурья, Арамили, Карпинска и Пышмы.

Напомним, в конце июля - начале августа в Екатеринбург поступило 14 машин скорой помощи, а в конце лета уральская столица приняла ещё 30 автомобилей.

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