В России второй день подряд подтвердили более девяти тысяч случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 9 859​​​​​​​ случаев заражения коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России выявили 9 859 случаев заражения коронавирусом. Более девяти тысяч заболевших регистрируется в стране вторые сутки подряд.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заражения выявлены в 85 регионах страны. Больше всего заболевших за сутки - в Москве (2884) и Санкт-Петербурге (358). В Свердловской области заболели 165 человек. Это восьмой показатель в стране.

Фото: Оперативный штаб

За сутки из больниц выписались 5 563 россиян, победивших инфекцию. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 975 859 человек.

Также за сутки зафиксировано 174 смертей пациентов с коронавирусом. В том числе, умерло четверо свердловчан. За весь период пандемии в России от коронавируса скончался 21 251 человек.

Фото: Оперативный штаб

Добавим, что по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 47,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 423 тысячи таких тестов. Под медицинским наблюдением остаются 226 435 человек.

Добавим, что накануне сообщалось о 9 412 случаях заражения коронавирусом.