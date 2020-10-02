В России впервые за четыре месяца выявили более 9 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

За сутки в России выявили 9 412 случаев заражения коронавирусом. Фото: Павел Ворожцов.

За сутки в России выявили 9 412 случаев заражения коронавирусом. Последний раз более 9 тысяч заболевших за один день выявили четыре месяца назад - 1 июня.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, новые факты инфицирования обнаружены во всех субъектах РФ. В Москве диагноз поставили 2 704 гражданам, в Санкт-Петербурге - 302-м. Свердловская область с 164 заболевшими - на восьмом месте в стране.

Фото: стопкоронавирус.рф

За всё время пандемии вирус в стране подхватили 1 194 643 человека, 970 296 из них уже выздоровели (в том числе 6 054 - за последние 24 часа), а 21 077 - скончались (186 - за минувшие сутки).

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, в понедельник Россия впервые с середины июня перешагнула порог суточной заболеваемости коронавирусом в 8 тысяч человек, затем в течение трёх дней показатель рос, и вчера он почти достиг 9 тысяч.