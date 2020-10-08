В Екатеринбурге ликвидируют Управление здравоохранения

Одной из целей передачи учреждений в областную собственность является улучшение финансирования больниц Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

С 1 января 2021 года в столице Урала ликвидируют Управление здравоохранения. 23 муниципальных медицинских учреждения и две некоммерческие организации перейдут в государственную собственность Свердловской области.

Сотрудников управления могут перевести в региональный минздрав. В министерстве планируется создать отдел территориального развития.

Перевод учреждений не должен отразиться на зарплатах медиков и качестве оказания помощи горожанам. Это накануне обсуждалось на заседании комиссии по соцзащите и здравоохранению населения в гордуме Екатеринбурга.

"Жители Свердловской области ,в том числе и Екатеринбурга, имеют право на оказание полноценной, своевременной и качественной медицинской помощи, которую они получают сейчас и будут получать дальше. Структура учреждений здравоохранения при переводе меняться не будет, поэтому для сотрудников все останется по-прежнему", - передаёт пресс-служба гордумы слова начальника Управления здравоохранения администрации города города Дениса Демидова.

Добавим, что в списке передаваемых в областную собственность учреждений - ГКБ №40, ЦГБ №2 им. Миславского, пять детских больниц, три стоматологии и санаторий "Изоплит".

В августе депутаты Заксобрания Свердловской области приняли областной закон, позволяющий осуществить интеграцию систем здравоохранения Екатеринбурга и Свердловской области.

"Одной из целей принятия данного закона является улучшение финансирования больниц Екатеринбурга и возможность более активно привлекать на развитие отрасли федеральные средства. Кроме этого, важно выстроить работу таким образом, чтобы отсутствовало дублирование управленческих функций, была идеальная коммуникация, а главным результатом должен быть рост эффективности оказания жителям медицинской помощи", – поясняла ранее председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

Затем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение, которым утверждается план мероприятий по прекращению осуществления органами местного самоуправления Екатеринбурга переданных им государственных полномочий по организации оказания медпомощи и передаче в госсобственность региона медорганизаций муниципальной системы здравоохранения. Все мероприятия должны завершиться до 24 декабря 2020 года.