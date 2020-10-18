Суточная заболеваемость COVID-19 в России вновь превысила 15 тысяч

За минувшие сутки в России выявили 15 099 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России выявили 15 099 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это на 107 заражений больше, чем днём ранее.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 84 регионах. Больше всего диагнозов подтвердили в Москве (4610) и Санкт-Петербурге (674). На Среднем Урале за сутки заболели 243 человека. Это шестой показатель в стране. Всего с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заболели 1 399 334 россиянина.

За сутки из российских больниц выписались по выздоровлению 5 377 человек. Общее число излечившихся от коронавируса россиян выросло до 1 070 576.

Также за сутки зафиксировано 185 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 24 187 человек.

Напомним, в минувшую пятницу в России был побит суточный рекорд по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии: COVID-19 подхватили 15 150 человек. Накануне сообщалось о 14 922 заболевших.

Добавим, что по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 53,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 544 тысячи таких тестов. Под медицинским наблюдением остаются 304 284 человека.