Более 33 тысяч свердловчан заразились COVID-19 с начала пандемии

Суточная заболеваемость в регионе растёт седьмой день подряд. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердили 258 диагнозов COVID-19. Суточная заболеваемость в регионе растёт седьмой день подряд.

По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, больше всего новых диагнозов подтвердили в Екатеринбурге - 156.

Фото: скриншот с сайта Роспотребнадзора

Также заболевшие выявлены среди жителей Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского и Артинского городских округов, Артёмовского, Асбеста, Байкаловского района, Бисерти, Богдановича, Берёзовского, Верхней Салды, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Дегтярск, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Рефтинского, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Североуральска, Серова, Тугулымского городского округа.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 33 170 свердловчан.

Напомним, начиная с 14 октября, то есть уже седьмой день подряд, в регионе ежедневно выявляют всё больше новых случаев инфицирования. Накануне сообщалось о 249 заболевших.

Добавим, что по сведениям, переданным лабораториями 19 октября, за сутки в Свердловской области было проведено 15 487 исследований проб на коронавирус. Обследован 14 831 человек. Общее количество проведённых в регионе исследований - 1 862 138. Всего обследовано 1 756 677 человек.