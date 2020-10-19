Суточный прирост заболевших COVID-19 в Свердловской области растёт шестой день подряд

в Свердловской области выявили новых 249 случаев заражения коронавирусом. Фото: Алексей Кунилов.

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 249 случаев заражения коронавирусом. Это на шесть случаев больше, чем было зарегистрировано накануне.

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением инфекции, в Екатеринбурге обнаружено 155 новых пациентов с COVID-19. Также факты заражения подтвердились в Алапаевске, Асбесте, Богдановиче, Бисерти, Берёзовском, Верхней Пышме, Верхней Салде, ЗАТО Свободный, Ирбите, Качканаре, Краснотурьинске, Кушве, Каменске-Уральском и Каменском районе, Красноуфимске и Красноуфимском районе, Нижнесергинском районе, Нижнем Тагиле, Нижней Салде, Невьянске, Полевском, Первоуральске, Ревде, Реже, Сысертском ГО, Сухом Логе, Среднеуральске, Серовском, Тавдинском, Тугулымском и Талицком ГО

За всё время пандемии коронавирусом заразились почти 33 тысячи свердловчан, а именно 32 912 человек.

В настоящее время в больницах региона лечатся 200 человек, пребывающих в тяжёлом состоянии. Ещё 625 граждан находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние остальных болеющих оценивается как удовлетворительное.

За прошедшие 24 часа врачи выписали 299 человек. Всего справиться с болезнью уже смогли 24 816 уральцев.

Сообщается также о семи новых случаях смерти больных COVID-19. Всего вирус унёс жизни 699 жителей Среднего Урала.

Напомним, начиная с 14 октября, то есть уже шестой день подряд, в регионе с каждым днём выявляют всё больше новых случаев инфицирования, а начиная с 11 октября - этот показатель превышает 200.