Глава Курганской области перешёл на удалённый режим работы

Самочувствие Вадима Шумкова хорошее, а признаков заболевания не наблюдается. Фото: скриншот из видео с сайта правительства Курганской области.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ушёл на двухнедельную самоизоляцию после контакта с коллегами, заражёнными коронавирусной инфекцией. Он продолжит работать удалённо.

"Губернатор Курганской области Вадим Шумков работает дистанционно. Он контактировал с коллегами, ушедшими на больничный, и, чтобы не подвергать риску окружающих, пока работает дистанционно", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что признаков заболевания у губернатора не наблюдается, а самочувствие хорошее.

По данным федерального оперативного штаба, за всё время пандемии в Курганской области было выявлено 5 226 случаев заражения COVID-19, при этом большинство заражённых уже выздоровели - с инфекцией справились 4 179 человек. За прошедшие сутки в регионе выявили 77 новых случаев заболевания.

Вчера "Областная газета" сообщала, что на карантин также ушёл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - у одного из членов его семьи был обнаружен коронавирус. 8 октября в связи с положительным результатом теста на COVID-19 на самоизоляцию также ушла губернатор ХМАО Наталья Комарова. 22 октября она вышла с карантина.