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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 октября 2020, 12:43

За сутки в России обнаружили 16 521 заражённого COVID-19

на кассе в супермаркете

За сутки в России подтвердили 16 521 случай заражения COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России подтвердили 16 521 случай заражения COVID-19. Это на 819 случаев меньше, чем днём ранее.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за прошедшие 24 часа заразившиеся обнаружены во всех субъектах страны. Количество новых случаев в Москве составило 4 453, в Санкт-Петербурге - 713, в Свердловской области - 273.

Фото: стопкоронавирус.рф

За всё время пандемии коронавирус подхватили 1 497 167 россиян, 1 130 818 из них уже выздоровели, а 25 821 человек - скончался.

Количество выписанных за последние сутки пациентов с COVID-19 составило 11 567. Также задокументировано 296 случаев смерти.

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, что вчера в России впервые было зафиксировано более 17 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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Областная газета Свердловской области

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