Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
25 октября 2020, 12:45

Коронавирус унёс жизни ещё трёх свердловчан

Скорая помощь

За всё время пандемии от опасной болезни в регионе умерли 739 человек. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области скончались ещё три пациента, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция. За всё время пандемии от опасной болезни в регионе умерли 739 человек.

Информацию о летальных исходах подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с коронавирусом в Свердловской области.

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, что сутками ранее в Свердловской области также было зафиксировано только три смерти от COVID-19. Добавим, за последние 24 часа на Среднем Урале коронавирус подхватили 276 человек.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.10.2020, 14:01 / Общество
Владимир Путин поздравил российских таможенников с профессиональным праздником
25.10.2020, 13:03 / Общество
Количество заражённых коронавирусом в России перевалило за 1,5 миллиона
25.10.2020, 12:45 / Общество
Коронавирус унёс жизни ещё трёх свердловчан
25.10.2020, 12:32 / Общество
На Среднем Урале подтвердили 276 новых случаев заболевания COVID-19
25.10.2020, 11:25 / Общество
Екатеринбурженка Анастасия Зинченко выступила на шоу "Танцы"