Коронавирус унёс жизни ещё трёх свердловчан

За всё время пандемии от опасной болезни в регионе умерли 739 человек. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области скончались ещё три пациента, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция. За всё время пандемии от опасной болезни в регионе умерли 739 человек.

Информацию о летальных исходах подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с коронавирусом в Свердловской области.

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, что сутками ранее в Свердловской области также было зафиксировано только три смерти от COVID-19. Добавим, за последние 24 часа на Среднем Урале коронавирус подхватили 276 человек.